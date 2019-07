Temptation Island, Nicola e Sabrina si lasciano. "Sono morta, mi ha distrutta"

Lo scorso lunedì 29 luglio è stata trasmessa una delle ultime due puntate finali previste nel palinsesto di Canale 5, per la sesta stagione di Temptation Island. Il nuovo appuntamento tv del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi ha visto tre coppie di fidanzati giungere ai loro falò di confronto finali.

Nella penultima puntata del format, sono state mostrate le esclusive immagini del falò registratosi tra Sabrina Martinengo, fidanzata 42enne, e Nicola Tedde, il fidanzato 30enne di Sabrina. I due hanno avuto modo di rivedersi, dopo aver frequentato rispettivamente i single che li hanno colpiti di più, parliamo di Giulio Raselli, volto di Uomini e donne, e la tentatrice Maddalena. Sabrina e Nicola sono apparsi sempre più vicini ai loro compagni di avventura, nel corso della loro permanenza all'isola delle tentazioni, tanto da arrivare al punto di mettere in crisi la loro unione. Dopo aver assistito ad un video mostratole da Bisciglia, in cui Tedde viene immortalato mentre cerca incessantemente le attenzioni di Maddalena, la Martinengo ha infatti reagito duramente: "Morta, mi ha distrutta".

Sabrina e Nicola si lasciano a Temptation Island

Al termine del loro falò di confronto finale, Nicola ha dal suo canto espresso alla fidanzata di avere maturato dei forti dubbi sulla loro relazione. "La mia paura è che usciti di qua, andrà bene altri due, tre mesi e poi? Molte volte non mi sento a mio agio con te, perché vorrei viverti da sola (Nicola allude al fatto che Sabrina è madre di 4 figli avuti da due mariti, ndr). Non voglio uscire con Sabrina, non ce la faccio". E dal suo canto Sabrina ha accettato la decisione presa da Tedde, ovvero quella di lasciare il format divisi.

Se a Nicola la single Maddalena non ha negato di volerlo frequentare anche dopo la fine di Temptation island, il single Giulio Raselli ha chiarito a Sabrina che la vede solo come una potenziale amica, al di fuori dal contesto dell'isola delle tentazioni: "Ti vedo veramente in maniera più da amica".