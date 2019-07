Temptation island, Paola Caruso torna a sorridere con il tentatore Moreno Merlo

A poche ore da una delle due ultime puntate previste per la sesta stagione di Temptation island, sono trapelate alcune indiscrezioni sulla vita privata di uno dei tentatori del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Così come appare in una foto pubblicata in rete dall'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi, Paola Caruso, il tentatore dell'isola delle tentazioni Moreno Merlo sarebbe molto vicino alla mamma di Michelino.

Nella foto postata dalla Caruso e condivisa con i suoi follower, l'ex Bonas di Avanti un altro è immortalata mentre è in dolce compagnia, con il figlio Michelino, il chihuahua di lei e il tentatore Moreno. "Happy Sunday" ovvero "Buona domenica", ha scritto la Caruso a corredo della sua ultima foto domenicale.

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island sono molto vicini

Dopo aver sfilato insieme sul red carpet della première del film Il Re Leone, stupiscono molto le parole importanti riportate da Paola nella descrizione della sua foto in cui appare insieme a Moreno: “Family love” (amore familiare) e “family first” (prima la famiglia). Nella foto in questione, che potrebbe voler rivelare l'inizio di una nuova love-story per l'ex naufraga, i due, Paola Caruso e Moreno Merlo, si trovano sulle sponde del Lago di Garda e appaiono tra loro molto complici.

