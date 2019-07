Temptation Island, Sabrina e Nicola tornano insieme

Nel corso della puntata speciale di Temptation Island 6, andata in onda lo scorso martedì 30 luglio, tutte le coppie partecipanti al programma delle tentazioni si sono dette scoppiate, tranne una. La coppia formata da Sabrina Martinengo (42 anni) e Nicola Tedde (30 anni), un mese dopo la partecipazione al format prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, non si è confermata scoppiata.

Questo perché, a detta dei due fidanzati, Sabrina ha cercato il suo Nicola dopo essersi divisi al loro falò di confronto finale. Nicola, nella penultima puntata trasmessa lunedì sera, aveva chiesto alla single Maddalena di continuare a frequentarla fuori dal programma, ma tra i due il sentimento non è decollato. Soprattutto perché, all'indomani del falò, la Martinengo ha chiesto a Tedde se realmente pensasse e provasse ciò che le aveva detto in occasione del loro confronto finale.

E in modo maturo, Nicola ha proposto a Sabrina di uscire insieme per parlarne. Tra i due c'è stato un abbraccio che Nicola ha definito "particolare", "c’è stata un’esplosione di emozioni", la conferma che la love-story tra Sabrina e Nicola non è mai finita.

Le parole di Sabrina dopo Temptation Island

"Vince l’amore, l’amore vince su tutto -ha dichiarato Sabrina Martinengo, in occasione dello speciale-tv andato in onda martedì sera su Canale 5-. Sono fortunata ad aver trovato lui (Sabrina allude al suo ragazzo Nicola, ndr), io lo amo veramente tanto". Sabrina e Nicola sono, quindi, la testimonianza che l'amore può realmente superare qualsiasi ostacolo per una coppia solida e adesso i due scelgono di viversi a pieno ogni giorno, senza fare progetti per il futuro.

