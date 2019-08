Temptation Island, Sabrina risponde a chi la attacca: "E se fossi incinta?"

Una delle coppie più discusse della sesta edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, è tornata al centro del gossip. Rispondendo ad un utente che l'ha tacciata di non poter rendere padre il suo fidanzato, a causa della differenza d'età, Sabrina Martinengo è letteralmente sbottata, dichiarando che non è escluso che possa già essere incinta del suo fidanzato.

"Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se io fossi già incinta? - ha esordito così la Martinengo (42 anni) parlando dell'ultima critica ricevuta in rete, circa il suo rapporto maturato con il fidanzato Tedde -. Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola, con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco, ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così. In questo modo fai apparire Nicola come uno smidollato, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà".

Nicola Tedde e l'ipotesi di una gravidanza a Temptation Island

Va ricordato che nel corso del docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi, il fidanzato Nicola aveva confessato di aver consumato un rapporto intimo insieme alla sua donna, prima di sbarcare all'isola delle tentazioni. "Si è fumata il cervello - aveva dichiarato Nicola Tedde, alludendo agli atteggiamenti facilmente equivocabili assunti da Sabrina con l'ex corteggiatore di Uomini e donne, Giulio Raselli -. Perché noi abbiamo fatto l’amore la sera prima di entrare. Cioè ma se è incinta? Metti davvero che è incinta! Sta facendo una figura di me**a".