Temptation Island, Selvaggia e Luca si sono lasciati. Ecco la lettera pungente

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma si sono lasciati dopo la fine di Temptation Island.

I due non andavano più d'accordo e così avevano deciso di rompere. Tra i due, però, pare si sia messo di mezzo l'ex fidanzato di Selvaggia, Luca Muccichini. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, la Roma e Muccichini subito dopo Temptation Island avevano ricominciato a vedersi. Così tra un indizio e l'altro, ma soprattutto tra una foto e l'altra, i due sono usciti allo scoperto.

Immediatamente, è arrivata la dura reazione di Francesco Chiofalo che a fatica riesce a digerire di essere stato lasciato per Luca. Dopo una serie di botta e risposta al veleno sui social, Selvaggia Roma, qualche giorno fa, aveva presentato ai suoi fan il suo nuovo compagno. Insieme avevano ufficializzato il loro amore, ma ecco il colpo di scena.

"Qualche minuto fa, Luca ha contattato la redazione di GossipTvOfficial per comunicare pubblicamente la fine della storia con Selvaggia e lasciarla pubblicamente tramite questa lettera - scrive il sito -. 'A malincuore mi trovo costretto a prendere una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere in così breve tempo. La fine del rapporto tra me e Selvaggia..

La nostra è stata da sempre una passione folle che ci ha legato all'unisono... una forte sintonia passionale travolgente...che superava ogni cosa sbagliata che succedeva tra noi. Però tutto ha un limite ed ora i limiti sono stati fortemente superati... Non mi aspettavo un cambio così repentino da parte sua, forse dei ripensamenti... Niente comunque detto in faccia forte e chiaro,ma lasciato intendere con i suoi atteggiamenti. Con un messaggio mi ha comunicato che la convivenza secondo lei è stata una scelta affrettata..che non mi vuole lasciare ma neanche convivere con continui scontri. Io dico che per chi affronta una convivenza con un sentimento vero gli scontri devono essere costruttivi e non un motivo di fine...se i propri spazi superano lo stare insieme sta a significare che si vuole rimanere single...Ti auguro così che sia la scelta migliore per te'".