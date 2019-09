Temptation island: lo studio di Uomini e donne difende Katia dall'ex. "Esagerato darle della poco di buono"

Il viaggio nei sentimenti di Katia Fanelli e Vittorio Collina si è concluso male a Temptation island, la cui ultima edizione è stata condotta sempre da Filippo Bisciglia. Collina, nella trasmissione, aveva palesato di sentirsi continuamente mancato di rispetto, per vie delle battute che Katia era solita lanciare ai tentatori e sul suo conto, durante la loro esperienza intrapresa al docu-reality sui tradimenti. E alla fine Vittorio ha deciso di uscire senza Katia, dal format sulle tentazioni, dove aveva cominciato a mettere gli occhi sulla single Vanessa. Nella nuova puntata di Uomini e donne, sono apparsi in studio proprio i protagonisti del triangolo amoroso nato a Temptation island, Katia, Vittorio e Vanessa Cinelli. Nello studio del dating-show di Canale 5, la "fotonica" Katia ha lamentato di essere stata buttata via di casa senza spiegazione alcuna da parte di Vittorio, che non ha mai voluta affrontarla dopo l'esperienza vissuta a Temptation island, spedendole a mezzo corriere il trolley contenente le sue cose senza però volerla vedere vis à vis: "Mi ha fatto male che è arrivato il corriere a casa. Dici di essere maturo, coerente e hai il coraggio di affrontarmi. No, ho visto tutto tranne questo. Affrontami, chiudiamo la storia. Ti rispetto ma almeno ci lasciamo in modo civile".

Lo scontro di fuoco a Uomini e donne, dopo Temptation island

La Fanelli è apparsa visibilmente provata, forse perché ancora presa dal suo ormai ex ragazzo, che è riuscita a rivedere solo a Uomini e donne e in presenza della sua attuale compagna, Vanessa. In studio si sono espressi a favore di Katia, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Maria De Filippi, soprattutto quando da parte dei due neo-fidanzati sono partiti degli attacchi personali sul conto di Katia, quasi a volerle dare della "poco di buono" e/o della "ragazza facile". "Vanessa sta esagerando -ha sentenziato Tina in studio- adesso far passare lei per una poco di buono e dire delle mani dei tentatori intorno alle natiche… è anche un contesto giocoso. Sappiamo che ha un carattere vivace, avrà scherzato. Un conto è scherzare, un conto è fare i fatti come ha fatto lui". "Vittorio basterebbe dire 'ti voglio un gran bene' -ha consigliato Maria De Filippi a Vittorio, invitandolo a non negare l'evidenza- 'non sono più innamorato di te, mi sono sentito offeso, tu non volevi offendermi, però a un certo punto mi sono accorto di Vanessa'. Perché questo è":