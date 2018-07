Temptation Island, Valentina lascia Oronzo: i due si rivedranno?

La prima puntata di Temptation Island ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena: Valentina ha lasciato Oronzo dopo 10 anni di fidanzamento, durante il falò di confronto richiesto dal Carinola. Già durante il video di presentazione, il ragazzo, 29 anni, ha ammesso di aver mancato di rispetto più volte alla venticinquenne, ma che quest'ultima lo ha sempre perdonato. La De Biasi, però, stavolta non ha buttato giù il boccone amore, e di fronte all'ennesimo comportamento superficiale di Oronzo ha deciso di mettere al primo posto se stesso, non prima di aver fatto uno scherzo al fidanzato.

Subito dopo essersi separati, Oronzo ha cominciato a confrontarsi con le ragazze single, in un modo poco consono ad un uomo che condivide la sua vira con una persona da quasi undici anni. Per ben tre volte Valentina è stata chiamata nel pinnettu per visionare i video che vedevano protagonista il Carinola e alcune single: il giovane non si è preoccupato della sofferenza che alcune parole o atteggiamenti spinti potessero causare alla sua fidanzata, la quale è scoppiata in lacrime.

La De Biasi, però, ha deciso, spinta dalle sue compagne di avventura di mettere in scena un piano per farla pagare ad Oronzo. Con la complicità di un tentatore, la giovane ha organizzato una cena romantica in cui si è lasciata andare, La visione della sua ragazza, durante il primo falò, in dolce compagnia, elegante e bellissima, ha scatenato in Oronzo una gelosia incontrollabile. Carinola ha dichiarato che avrebbe fatto soffrire la giovane e sarebbe andato ben oltre un'uscita con le tentatrici. Poi però qualcosa è cambiato: durante la notte Oronzo ha riflettuto e ha chiesto il confronto finale con Valentina.

Prima della'arrivo della fidanzata, Carinola è scoppiato in lacrime: non vuole perdere la sua donna ed ha capito di aver sbagliato troppo spesso con lei dando la sua presenza per scontata. Ha fatto scalpore la frase del giovane che ha portato come scusa del suo comportamento il fatto di "avere la malattia delle donne". Oronzo, però, è rimasto di stucco dopo aver visto che la cena era tutto un complotto ordito dalla De Biasi, la quale voleva fargli capire come si sentiva ogni volta che lui le mancava di rispetto.

Le scuse di Oronzo non sono bastate: mentre il web insorgeva contro di lui, compresa Nilufar Addati che lo ha appellato negativamente, è arrivata la batosta finale. Valentina lo ha lasciato, decidendo di tornare a casa da sola. Lo ama ancora, ha detto, ma deve pensare a se stessa. I due si rivedranno: dalle anticipazioni pare proprio di si, ma per sapere se Valentina tornerà sui suoi passi dobbiamo attendere la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo lunedì 16 luglio.