Temptation Island Vip, Alessia Macari ha detto di "no"

Alessia Macari non sarà tra i partecipanti della seconda edizione di Temptation Island Vip, la versione celebrity del docu-reality estivo su Canale 5 che l'anno passato ha ottenuto lusinghieri risultati d'ascolto con la conduzione di Simona Ventura. Il motivo del no di Alessia sono gli impegni del marito Oliver Kragl, calciatore professionista che nella prossima stagione militerà nelle fila del Benevento.

Il rifiuto lo ha annunciato lei stessa ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio: "Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver". "Mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo - ha rivelato la Macari - . A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato un canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta".

