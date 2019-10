Temptation Island vip, Belli sbotta sulla sua Duran: "Mi sono rotto i co****ni!"

Dopo aver animato il gioco della casa del Grande Fratello 16, diventando protagonista di un acceso confronto con la sua ormai ex fidanzata nonché ex gieffina, Mila Suarez, Alex Belli è tornato a far parlare di sé. Negli ultimi giorni, l'attore di Cento-Vetrine fa discutere per via degli atteggiamenti facilmente equivocabili assunti dalla fidanzata Delia Duran a Temptation island vip, un comportamento per molti "infedele", che potrebbe compromettere la love-story della coppia vip.

Nel corso della breve permanenza dei due fidanzati al docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi, Belli si è mostrato intollerante alle immagini dell'avvicinamento registratesi tra la sua amata Delia e il tentatore single Riccardo Colucci, detto "il vichingo" per via della sua prorompente fisicità.

Alex Belli furibondo a Temptation island vip

Alex Belli sembra disorientato, spiazzato, deluso, alla visione delle nuove immagini che vedono Delia ancora una volta in atteggiamenti molto complici con il single Riccardo. E particolarmente furibonda è, a quanto pare, stata la reazione dell'attore Alex, in occasione dell'ultimo pinnettu, quando cioé allo stesso Belli è stato mostrato un nuovo filmato "incriminato". Nel nuovo video in questione, la Duran si concede un appassionato paso doble con Riccardo. "Andiamo a fare sto ca..o di falò, che mi sono rotto i co….oni. Dai su, forza e coraggio!": queste ultime sono le parole che Belli grida stizzito, all'uscita dell'ultimo pinnettu, così come viene mostrato nell'esclusivo video-spoiler della sesta puntata in arrivo (il 14 ottobre), che il profilo ufficiale di Temptation island ha condiviso su Instagram.

Per scoprire come si evolverà la storia d'amore di Alex Belli e Delia Duran, non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento tv del programma delle tentazioni.