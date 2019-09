Temptation Island Vip, Ciro Petrone e Federica Caputo squalificati: parlano la cugina e il fratello di lui

Lo scorso lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island Vip. Nel corso della nuova puntata del docu-reality sui tradimenti condotto da Alessia Marcuzzi, sono andate in onda le esclusive immagini dell'irruzione di un concorrente avvenuta nel villaggio delle fidanzate. Parliamo della coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo.

Sulle note di Como jo te amo di Raphael, Ciro Petrone si fionda dalla sua amata, superando qualunque ostacolo che gli si presenta davanti, persino i cameramen e gli addetti alla security del format. E, alla fine Petrone, l'attore-protagonista del film ispirato al bestseller di Roberto Saviano, Gomorra, riesce a riabbracciare la sua Federica. Un gesto per alcuni molto nobile, ma vietato secondo il regolamento del docu-reality sui tradimenti. Motivo per cui i due fidanzati sono stati squalificati dal gioco delle tentazioni. E sul conto dell'uscita prematura dei due ragazzi da Temptation Island, si sono espressi sui social la cugina e il fratello dell'attore.

Temptation island vip e l'affaire Ciro Petrone

La cugina e il fratello di Ciro Petrone hanno espresso delle opinioni tra loro discordanti in merito alla squalifica dell'attore e loro familiare. "Sono la cugina di Ciro -scrive la giovane- e spero che Federica lo lasci o lo punisca allontanandosi per un po’ da lui, per capire se desidera un uomo tanto egoista. Ha compiuto un gesto inutile per far parlare di lui, cosa che sta accadendo, senza pensare alla donna che ha accanto, a dimostrarle che la ama e la rispetta. Mi spiace, ma a me non è piaciuto affatto".

Il fratello dell'attore ha invece riportato il seguente messaggio: "Ha dimostrato che senza la fidanzata non sa stare, quindi ha fatto bene".