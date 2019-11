Temptation island vip: Er Faina ha tradito la fidanzata?

Dopo aver animato il gioco delle tentazioni di Temptation island vip, un format condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso su Canale 5, Er Faina è tornato a catalizzare l'attenzione mediatica. Lo YouTuber aveva deciso di mettere in discussione, di comune accordo con la sua fidanzata Sharon Macrì, la sua love-story partecipando allo spin-off dedicato ai vip del docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi, dove Er Faina ha vissuto un percorso turbolento con la sua ragazza. Nelle ultime ore, sono trapelate in rete alcune scottanti indiscrezioni lanciate da Giulia Giannini, una trans che era Marco dei Boys ingaggiati nella Domenica in 2006 di Mara Venier.

La Giannini, in un'intervista concessa a Nuovo, a quanto pare accusa indirettamente Er Faina di essere stato a letto con lei e inoltre ipotizza che lo YouTuber abbia tradito con la sua complicità proprio la fidanzata, Sharon Macrì: "Ho conosciuto Damiano Coccia. Il signorino è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata. Se sono certa di questa affermazione? Assolutamente sì. E credo che ai tempi stesse già con Sharon Macrì. Ci siamo conosciuti su Facebook, lui si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè. Ho ancora i messaggi. Tra l’altro mi trovavo in un bed & breakfast, forse lui pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere. Io ho tenuto la chat e il numero".

Er Faina e Sharon Macrì a Temptation island vip

"Ma se ballavo io così? Tu ti sei messa con le zinne di fuori" si era pronunciato così Damiano Coccia in arte Er Faina scagliandosi contro la sua fidanzata, in occasione di un primo confronto vis-à-vis avuto con Sharon Macrì a Temptation island vip. Un duro attacco, quello sferrato in tv dallo YouTuber finito in preda alla gelosia, alla luce del quale la Macrì aveva deciso di abbandonare in anticipo il gioco delle tentazioni. E, solo successivamente, la Macrì aveva poi concesso un secondo falò di confronto a Er Faina, che ha segnato la riconciliazione dei fidanzati.