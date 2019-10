Temptation island vip, Gabriele Pippo assiste al bacio tra la sua Silvia e un single

Manca davvero poco alla nuova puntata di Temptation island vip, il docu-reality sui tradimenti giunto alla sua seconda edizione consecutiva e condotto da Alessia Marcuzzi. Il pubblico, intanto, si dice già in trepidante attesa per l'appuntamento tv di lunedì 7 ottobre, alla luce delle ultime anticipazioni trapelate in rete, circa il viaggio nei sentimenti dei vip trasmesso su Canale 5.

Sul profilo ufficiale Instagram di Temptation island è stato, infatti, condiviso un video contenente le esclusive immagini di quello che sembra essere un bacio consumatosi tra la fidanzata Silvia e il tentatore Valerio. Il filmato in questione immortala il fidanzato Gabriele Pippo, figlio del noto comico e cabarettista de Il Bagaglino, Pippo Franco (il cui vero nome è Francesco Pippo, ndr), che al nuovo Pinnettu assiste ad una scottante scena registratasi nel villaggio delle fidanzate. In particolare, nella scena mostrata a Gabriele nel nuovo Pinnettu, il single Alessandro sprona l'altro tentatore Valerio a dare un bacio a stampo proprio alla fidanzata di Gabriele, Silvia Tirado, nel bel mezzo del gioco Obbligo e verità. E così come circola in rete, in vista della quinta puntata del programma, Silvia non sarebbe riuscita a resistere alla tentazione di baciare Valerio, compromettendo così la sua love-story con il fidanzato Gabriele.

Che Pippo sia stato tradito dalla Tirado? Per scoprire come si evolverà la turbolenta storia di Gabriele e Silvia, non ci resta altro che attendere la nuova puntata del docu-reality sui tradimenti.