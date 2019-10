Temptation Island vip, Serena lascia andare via Pago: "A letto ero apatica"

La sesta puntata di Temptation Island vip è stata all'insegna di colpi di scena per i sostenitori della coppie che hanno deciso di mettersi in gioco intraprendendo il viaggio nei sentimenti. In particolare, l'ultimo appuntamento tv del docu-reality sui tradimenti condotto da Alessia Marcuzzi ha visto Serena Enardu e Pago avere un acceso confronto, in occasione del loro falò finale. Serena era apparsa spesso e volentieri molto complice con il tentatore single Alessandro Graziani. Una condotta, secondo molti telespettatori, "infedele" quella assunta dalla Enardu, che ha fatto soffrire molto il cantante di Parlo di te. E il confronto finale tra i due fidanzati non ha avuto esito positivo.

"Non era un rapporto d’amore -sentenzia infatti Serena al falò decisivo, parlando vis à vis al fidanzato Pago- di complicità, di confronto, facevamo l’amore perché si doveva fare… Io ero completamente apatica". Parole quest'ultime che pesano come un macigno a Pago, tanto che il cantante poi domanda alla sua fidanzata -con la voce rotta dalla commozione- se sia ancora innamorata di lui. Ma dalla parte di Serena non giunge nessuna risposta per l'artista. Un silenzio tombale quindi, che la conduttrice Alessia Marcuzzi sente come il preludio di un addio e sussurra alla "coppia": "Io mi sto lacerando per voi".

"Tu Serena sei innamorata di Pago?", aveva poco prima chiesto a Serena la Marcuzzi riuscendo ad ottenere alcune spiegazioni da parte dell'ex protagonista di Uomini e donne, Enardu, apparsa ormai determinata a voler chiudere la sua love-story. "Io a volte mi sono impegnata, perché volevo provare per lui un amore diverso -queste le ultime parole che ha speso su Pago, poco prima di lasciare il suo fidanzato andare via da solo dal programma- perché a lui ci tengo moltissimo, perché lui è una persona che merita di essere amato come vorrebbe lui. Ma ci sono dinamiche, che entrano in gioco che non si possono gestire. Come essere amati come vuole lui".

Nonostante tutto, Pago ha trovato la forza di salutare sia la conduttrice sia la sua ormai ex fidanzata, dando un bacio d'addio sulla fronte alla sua amata, poco prima di abbandonare da "single" il programma "Temptation island vip".