Temptation Island vip, Serena: "A me piace stare sola". E il figlio esce con l'ex di lei, Pago

Dopo aver chiuso la sua turbolenta relazione con Pago aTemptation island vip, Serena Enardu è tornata al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'ex tronista di Uomini e donne, nelle ultime ore, sono delle sue stesse dichiarazioni rilasciate in alcuni video condivisi tra le sue story. Serena aveva chiesto ai follower e non di farle delle domande e, alla fine, la Enardu ha dato delle risposte attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Allo stato attuale Serena sembra essere felicemente single, soprattutto alla luce di ciò che emergerebbe da quanto dichiarato dalla stessa influencer.

“Sto cominciando a prendere in considerazione quella frase fatta:‘Se hai la salute, hai tutto’- ha confidato la Enardu in risposta a chi le aveva poco prima chiesto come stesse-. E quindi devi dire che stai bene. Quindi diciamo che ho la salute e sto bene”. Qualcuno, poi, le aveva domandato se si sentisse sola. E la risposta di Serena non è tardata ad arrivare: “A me piace molto stare sola. Ma tanto, tanto, tanto. Faccio un sacco di cose e mi rilasso” . Le nuove dichiarazioni rilasciate da Serena, per le quali si pensa che lei adesso preferisca rimanere single, giungono insieme alla notizia di un'uscita che ha sorpreso gli utenti in rete: il figlio della Enardu, il 14enne Tommy, ha fatto sapere nelle ultime ore di essere uscito proprio con Pago, l'ormai ex fiamma di sua madre. Il che è stato documentato tra le storie condivise dal profilo ufficiale di Tommy su Instagram.

Serena Enardu e Pacifico Settembre in arte Pago sembrano essere rimasti in rapporti pacifici tra loro, nonostante i due ex protagonisti di Temptation island vip non abbiano nascosto di aver sofferto per via della loro crisi d'amore. Adesso Tommy, che Serena non ha avuto da Pago ma da un'altra relazione, appare in alcuni video che lo immortalano mentre è al ristorante dove si concede una bistecca insieme al cantante nonché ex di sua madre.

Serena riceve delle accuse social, dopo Temptation island vip

Tornando attiva su Instagram, Serena è finita al centro di una polemica mediatica. Tutto è partito quando, in risposta ad una fan che le aveva ironicamente scritto che sarebbe diventata la sua nuora, la Enardu ha scritto le storie che avrebbe curiosato sul profilo della sua fedele follower. E così ha fatto. Serena, poco dopo, ha fatto infatti sapere -sempre su Instagram- di aver spiato il profilo dell'aspirante ragazza di suo figlio, sottolineando che l'utente in questione sarebbe piaciuta a Tommy perché bionda e non si è poi risparmiata su quella che a quanto pare considera una pecca: "Bionda e anche molto bella. Ha una piccola pecca, perché è pugliese" . E quest'ultime dichiarazioni hanno scatenato non poche critiche nel web.

Non a caso, la Enardu è tornata a parlare ai follower, per chiarire la sua posizione in merito alle sue esternazioni, ritenute "razziste, offensive nei riguardi della Puglia e dei pugliesi. La stessa ex tronista si è così difesa dall'ultime accuse social, tra le storie: "Mi avete mandato mille messaggi tipo 'Che hai contro la Puglia?'. Siete proprio pesanti. Magari ci potessi tornare. La mia era solo una battuta. Fine. Facciamoci una ca**o di risata!". Serena ha infine precisato che la sua battuta, tanto contestata su Instagram, allude in realtà ad un suo ex fidanzato, che è pugliese.