Temptation Island Vip, Serena smonta Pago: "Le spese di casa le pago io"

Temptation island Vip 2 ha visto ancora una volta indiscussa protagonista la coppia formata da Serena Enardu e Pago. Nel nuovo appuntamento del docu-reality sui tradimenti, condotto da Alessia Marcuzzi, all'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Serena, è stato mostrato un rvm contenente le esclusive immagini del legame consolidatosi tra il suo fidanzato e la single Valentina, a cui Pago ha espresso alcune considerazioni maturate proprio sulla sua attuale compagna.

In particolare, il cantante di Parlo di te ha dichiarato alla tentatrice che secondo lui la Enardu non si senta appagata nella vita e che questo sia -a suo dire- dovuto ai problemi che quest'ultima ha ad oggi affrontato nel lavoro. "È vero che non sono soddisfatta del mio lavoro – ha ribattuto prontamente Serena alle dichiarazioni di Pago emerse nell'ultimo pinnettu -. Ho avuto un’attività per sedici anni che ho chiuso e questo mi ha destabilizzato. Lui pretendeva che io fossi tranquilla, ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto. Lui mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui".

L'ex volto del dating-show di Maria De Filippi, lasciandosi andare ad uno sfogo con la conduttrice Alessia Marcuzzi, non ha nascosto un particolare scottante della sua convivenza con Pago, rivendicando il fatto di essersi accollata la gestione del ménage domestico, nei 6 anni e mezzo vissuti con il fidanzato: "La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola, ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”.