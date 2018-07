Temptation Island Vip, Simona Ventura al timone della prima edizione

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e sei coppie metteranno a dura prova il loro rapporto di fronte alle tentazioni.

Alla quinta edizione del programma partecipa anche una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Ida e Riccardo. I due cercheranno di superare la gelosia che contraddistingue il loro rapporto, ma che spesso li ha portati allo scontro. Per Ida non saranno 20 giorni semplici perché Riccardo - stando a quanto rivelano i rumors - cadrà in tentazione.

Ma una volta finita la quinta edizione di Temptation Island per i telespettatori arriva una grande novità: Temptation Island Vip. A rivelarlo in anteprima è stata la conduttrice: Simona Ventura. Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto: "Ora lo posso dire con orgoglio: a settembre sarò con voi con la versione VIP di @temptationisland_official! Non vedo l’ora, ma stasera alle 21:10 su #canale5 tutti in prima fila! Go @filippobisciglia".

Un nuovo progetto, quindi, per Simona Ventura. Un progetto che le dà un'enorme carica, dopo il brutto incidente che ha interessato il figlio Niccolò il 30 giugno scorso fuori dall'Old Fashion. Ma quali vip decideranno di mettere a dura prova il loro rapporto? Al momento, sembra che nel villaggio sardo potrebbero arrivare due coppie molto amate dal grande pubblico: Giulia De Lellis e Andrea Damante e Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.