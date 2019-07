Tensioni tra la Regina Elisabetta e il Principe Harry?

La Regina Elisabetta II pare non approvi una scelta di stile del Principe Harry.

Come riporta l’Express, e stando a quanto ha dichiarato l’esperta Katie Nicholl, l’anziana sovrana sembra non apprezzare le barbe lunghe, sebbene le tolleri quando gli uomini effettuano il loro servizio militare: una volta rientrati in città, per Elisabetta, dovrebbero tornare a radersi. Scelta che evidentemente non è stata abbracciata da Harry: terminato il suo servizio militare nel 2015, ha mantenuto la sua curatissima barba, perfino in occasione del Royal Wedding dello scorso anno, quando sposò l’ex attrice e attuale duchessa di Sussex Meghan Markle.

Harry ha infatti iniziato a sfoggiare la barba fin da quando era all’estero per svolgere mansioni militari, ha rimarcato Nicholl nel suo libro “Harry: Life, Loss and Love”. Ha anche aggiunto che il Principe ha adottato uno stile di vita e un’alimentazione più salutare da quando Meghan è entrata nella sua vita e oggi è più in forma che mai.

Indiscrezioni di palazzo affermano tuttavia che la Regina non abbia mai apprezzato e continui a non apprezzare la sua barba, perché secondo la sovrana gli uomini dovrebbero essere ben rasati. Per il resto della Royal Family, il dettaglio è invece ritenuto grazioso, in particolare dalla piccola Zara Phillips, che ha soprannominato il cugino “ Prince Hairy ”, un gioco di parole in cui il nome Harry diventa letteralmente «peloso».

Tuttavia, benché Elisabetta avesse il diritto di scegliere il look del nipote in occasione del Royal Wedding, ha permesso a Harry di apparire secondo i propri desideri, tanto da avallare la redingote per l'occasione, una delle uniformi della cavalleria, molto gradita dal principe.

