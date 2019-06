Andrea Dal Corso fa una sorpresa a Teresa

La trasmissione televisiva Uomini e Donne ha fatto innamorare molte coppie, come Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la cui partecipazione al programma li ha fatti prima conoscere e poi unire sentimentalmente. Difatti, a distanza di tempo dall'esperienza televisiva vivono il loro rapporto d'amore intensamente, condividendo intere giornate insieme in perfetta armonia. E' un momento magico per l'ex tronista, non solo nell'ambito della sua vita privata, ma anche nella sfera lavorativa. Teresa Langella ha una passione innata per la musica, per tale ragione coltiva tenacemente l'ambizione di entrare nel mondo musicale, anelando a diventare una cantante professionista.

Teresa ha già intrapreso un percorso all'interno del settore musicale, avendo inciso diverse canzoni inedite. Proprio nella giornata di ieri ha fatto il suo esordio nella veste di cantante, presentando il suo nuovo singolo davanti ad una vera platea di spettatori. La neo cantante è stata molto soddisfatta della sua esibizione e dei risultati conseguiti, ma la gioia le è esplosa davanti ad una situazione sorprendente. Durante il corso dell'evento musicale, ha potuto scorgere una figura familiare celata tra il pubblico, era Andrea che resosi irriconoscibile, le ha voluto fare una piacevole sorpresa. Dal Corso, infatti, si era camuffato con occhiali da sole ed indossando un cappuccio per non farsi immediatamente riconoscere dalla sua compagna, ma l'intuito di Teresa le ha permesso di scoprirlo. Inoltre Andrea ha ripreso l'esibizione della sua fidanzata in una diretta su Instagram, incantato dalla bellezza e dal talento della ragazza.

Teresa Langella in preda alla felicità, ha voluto condividere l'episodio emozionante, avvenuto durante il concerto, con i suoi fans sul social Instagram. L'ex tronista rivolgendosi ai suoi followers ha confidato la sorpresa che Andrea le ha fatto: " Io comunque sto ancora pensando...Ieri Andrea che era tra il pubblico incappucciato! Ragazzi sono troppo felice. E la cosa bella è che prima della mia esibizione, lui mi mandava messaggi e mi diceva, amore come ti senti? Sei agitata, emozionata, io sono lì con il cuore". Teresa proseguendo nel suo racconto-social: " E' stato tutto straordinario. Non vi dico quando poi l'ho visto, perché l'ho visto dopo cinque minuti! Volevo morì. Ho detto ma sto immaginando? perché quando uno è innamorato, anche troppo, immagina. Quindi ho detto no va beh...Invece era lui".

La Langella ha dedicato un pensiero commovente diretto ai suoi numerosi fan che la seguono anche nella sua nuova carrirea di cantante: " Grazie. Siete voi i protagonisti indiscussi di ogni mia più grande soddisfazione". Andrea Dal Corso, è riuscito a fare breccia nel cuore e nell'anima di Teresa, e questa bella sorpresa da egli deata ha contribuito ancora di più a rinforzare il loro legame sentimentale.