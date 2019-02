Teresa Langella si sfoga, dopo il 'no' ad Uomini e Donne

Lo scorso venerdì è andata in onda la prima puntata serale di 'Uomini e Donne', che ha visto l'ex-tronista Teresa Langella venire a una scelta, tra i suoi corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. A seguito del "no" ricevuto dal bell'Andrea, Teresa ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram, per cercare di spegnere, almeno dal suo cellulare, la sofferenza provata per il rifiuto ricevuto dal veneto. Ma l'ormai ex-tronista è ritornata online, attraverso un videomessaggio pubblicato dal profilo dell'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia.

Il video che intenerisce la rete

In molti ritengono che Andrea Dal Corso fosse più interessato ad ottenere visibilità e consensi dal pubblico e quindi non veramente propenso alla conoscenza della bella Teresa Langella. L'ex-corteggiatore di Uomini e Donne ha confidato ai suoi follower che intende avere un confronto vis à vis con la napoletana, in quanto le regole imposte da "Uomini e donne" per la scelta serale prevedono che in caso di "no" i protagonisti della festa in villa non debbano incontrarsi. Dopo il rifiuto ricevuto dal veneto, la napoletana ha deciso di prendersi una pausa dai social-media, disattivando il suo profilo Instagram.

“Mi dissocio totalmente da ciò che sta accadendo sui social a riguardo di qualsiasi tipo di argomento. – fa sapere la Langella – Una cosa mi va di dirla. Ci sta quanto accaduto, poi darò anch’io spiegazioni e le mie impressioni, il mio pensiero. Lo farò a breve, in puntata. A parte questo ci sono commenti alquanto fuori luogo. E mi va di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Non andiamo oltre”, queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate dalla bella Langella attraverso il profilo di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. La tronista ha invitato il popolo della rete a non scagliarsi in massa contro il veneto che le ha detto 'no'.