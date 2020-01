Teresa Langella vola alle Maldive, ma piovono critiche: "Sali in aereo grazie al tuo ragazzo"

Dopo aver animato il trono classico di Uomini e donne, Teresa Langella è volata all'estero, insieme al suo fidanzato Andrea Dal Corso. O almeno questo è quanto è emerso sul suo profilo Instagram, dove è apparsa una foto che la ritrae mentre è a bordo di un aereo. E l'immagine in questione ha scatenato la reazione di molti utenti. Se da una parte c'è chi ha speso parole positive per l'ex tronista campana, dall'altra parte c'è chi invece l'ha attaccata, sostenendo che la stessa sfrutti il suo ragazzo per condurre uno stile di vita agiato e non abbia voglia di lavorare, se non facendo l'influencer sui social. "Il tuo ragazzo è la copia scema di Gianluca Vacchi e tu sei salita grazia a lui", si legge infatti tra i commenti critici giunti per la nota coppia.

La Langella e Dal Corso si sono aggiunti ad altri vip, che per le vacanze natalizie hanno deciso di volare alle Maldive al fine di pubblicizzare diversi resort extra-lusso. E sul suo profilo Instagram, non a caso, Teresa appare immortalata in una foto, dalla seguente descrizione: “Mi piaceva l’idea di sembrare una Diva! Ci sono riuscita?“. Nell'ultima immagine, Teresa indossa un succinto monokini maculato e mostra il resort che le ha offerto la sua nuova vacanza da sogno. E anche sotto quest'ultimo scatto non sono mancate critiche. “Certo vanno in vacanza con le stupidaggini che fanno, fare i modelli non pesa e ad alzarsi alle 4 -si legge, tra i molteplici messaggi riportati dagli utenti su Instagram- e lavorare con il freddo li vorrei vedere buona domenica”. E ancora: “Si prendono l’aereo privato senza lavorare”; “'Non cerco un uomo per fare la bella vita, cerco un amore semplice' (cit. Teresa Langella) Uomini e Donne anno 2019"; "Sei sempre stata a Licola". “Uno schiaffo a chi non può permettersi queste cose”, commenta, poi, un altro utente.

Agli ultimi attacchi ricevuti su Instagram, però, la risposta di Teresa Langella non si è fatta attendere molto: “Anch’io per anni mi sono alzata alle 5 del mattino però, con il gelo, prendendo un pullman per andare a fare la commessa. Questo comunque non vi permette di giudicarmi. Non siate avvelenati con la vita e con me, abbiate il cuore buono per spargere felicità ovunque.Vi farà bene. Io ho fatto lavori diversi, ma non ho mai giudicato la vita altrui. Oggi sono qui, fiera di non essere cambiata, fiera di essere la Terry di sempre che non ha paura di mostrare la propria vita alle persone che le vogliono bene. Vorrei poter lenire l’insensibilità umana di chi punta costantemente il dito, ma non si può, in compenso però, credo nella bellezza dei sogni e sarò sempre libera di afferrarli e farne realtà. Cia’”. In difesa della sua fidanzata, si è espresso anche Andrea Dal Corso, che ha così ribattuto agli hater: “Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta, lo volevo fin da bambino e ho insistito perché Terry non voleva. Per cui finitela di belare e godetevi la vostra di Vita. Cheers & Love”.

Mara Fasone si scaglia contro Teresa Langella

In merito all'affaire Maldive, anche un altro ex volto di Uomini e donne ha voluto avere voce in capitolo. L'ex tronista Mara Fasone, infatti, si è scagliata proprio contro Teresa Langella, scrivendo tra le sue ultime Instagram story il seguente messaggio: “Eh sì, ragazzi il karma esiste. Ancora non hai visto niente cara Teresina. Vai a riguardare tutte le tue incoerenze e falsità, comprese le lacrime finte e la tua cattiveria gratuita che hai sparato dentro il programma di Uomini e Donne. Ciò che semini raccogli, prosciuttina”.