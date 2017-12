Teresanna Pugliese si sposa. Il compagno le ha fatto la proposta

Questo 23 dicembre è stato davvero speciale per Teresanna Pugliese, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la proposta di matrimonio.

La bella napoletana, che da diversi anni è legata a Giovanni Gentile con cui ha dato alla luce un bimbo, ieri pomeriggio ha ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno. Il giovane partenopeo ha pensato a un modo davvero originale per chiederle la mano. Giovanni, infatti, prima di inginocchiarsi e darle l'anello ha organizzato per lei un flash mob.

Mentre stava passeggiando sul lungomare di Mergellina (Napoli), Teresanna Pugliese è stata sorpresa da una pioggia di palloncini rossi mossi a tempo di musica e balletti. Al termine della performance è apparsa una scritta "Will you marry me, Terry?". E come nelle più romantiche proposte di matrimonio, subito dopo è arrivato davanti a lei Giovanni che, inginocchiandosi, ha tirato fuori l'anello.

Teresanna, visibilmente emozionata, ha risposto di "sì" e subito tutti i presenti sono scoppiati in un caloroso applauso. E con tutta la famiglia riunita, perché alla proposta di nozze ha partecipato anche il loro figlio, Teresanna ha finalmente coronato il suo sogno. (Guarda il video)