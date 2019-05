Terminator Dark Fate, il trailer del film con Arnold Schwarzenegger

Film numero sei per la saga di Terminator che torna di nuovo al cinema con Dark Fate e porta cambiamenti significativi.

È stato rilasciato il primo trailer di Terminator Dark Fate ma quello che vedremo non sarà un sequel nostalgia di una delle saghe più note al pubblico.

Il franchise, nato con James Cameron alla regia e alla sceneggiatura, è sopravvissuto nel corso degli anni all’addio del regista grazie soprattutto al protagonista Arnold Schwarzenegger. Con il prossimo film però le cose cambiano rispetto agli ultimi capitoli.

In Dark Fate vedremo sì nuovamente Schwarzenegger essere il cyborg T-800 ma al suo fianco questa volta ci sarà Sarah Connor interpretata da Linda Hamilton. Si tratta di un importante ritorno, ricordiamo infatti che Sarah Connor, la co-protagonista della saga, non compare dal 1991 con il secondo film Terminator - Il giorno del giudizio.

Terzo elemento che segna un ritorno alle origini è il coinvolgimento dello stesso James Cameron, non come regista in quanto troppo impegnato con il sequel di Avatar ma come produttore. Quindi una voce importante per la storia l’ha avuta proprio Cameron e questo può rassicurare i fan sulla qualità del film. Per la regia, vista l’indisponibilità di Cameron, c’è Tim Miller, regista di Deadpool e di recente produttore e regista della serie tv animata Love, Death & Robots. Tra gli sceneggiatori invece c’è David S. Goyer.

James Cameron ha dato qualche dettaglio sul Terminator T-800 che vedremo: “Arnold è tornato ed è brutale. È un Terminator diverso da quello visto finora. Intendo letteralmente: ha un numero di telaio diverso, ma è anche un tipo completamente differente da quello visto nei film precedenti”.

Un’altra precisazione da fare riguardo al nuovo capitolo è relativa al suo collocamento rispetto ai restanti film della saga. La locandina riporta le parole: “benvenuti nel giorno dopo il giorno del giudizio”, Dark Fate quindi ignorerà tutti i film seguenti al secondo, dal titolo appunto “Il giorno del giudizio”.

Terminator Dark Fate uscirà nelle sale il prossimo 1° novembre.