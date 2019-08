The Terror, inizia la seconda stagione della serie tv horror

The Terror è una serie tv antologica prodotta da Ridley Scott, che ha avuto la sua prima stagione un anno fa, con protagonista Jared Harris.

Nel primo capitolo di questa serie tv abbiamo visto come il genere horror sia stato trattato in modo più sofisticato rispetto ad altri titoli quali American Horror Story, The Walking Dead o Penny Dreadful.

Nei primi dieci episodi, basati sul romanzo di Dan Simmons, The Terror è stata ambientata a metà ottocento ed incentrata sugli ammutinamenti delle imbarcazioni della marina militare inglese e misteriosi eventi che si verificavano tra i ghiacci dell’Artico. Oltre alla cura per i costumi e per il tono horror sempre in crescendo, uno dei punti di forza della serie fu l’interpretazione dei protagonisti, tra cui spiccava quella di Jared Harris, prima del recente successo ottenuto con Chernobyl.

The Terror continua ora con una nuova stagione, la quale, proprio come per American Horror Story, in quanto antologica, cambierà storia e protagonisti. La nuova stagione di The Terror è intitolata Infamy ed è ambientata durante la seconda guerra mondiale, precisamente dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor, e vedrà coinvolta una comunità nipponica in suolo statunitense, confinata in campi di internamento nel sud della California.

La componente horror della serie riguarderà i morti che infestano il mondo dei vivi. Il protagonista è Chester Nakayama (Derek Mio) un giovane fotografo di origini giapponesi il quale nota come dalle sue fotografie alcuni volti risultano innaturali, come sfocati. Come si vede dal trailer di presentazione, Infamy racconterà di alcuni misteriosi decessi tra le persone della comunità nippoamericana, causati da un’oscura entità.

The Terror: Infamy, come la prima stagione, è composta da 10 episodi, distribuita negli Stati Uniti da AMC, lo stesso canale di Breaking Bad, Mad Men e The Walking Dead, e debutterà in Italia su Prime Video dal prossimo 16 agosto.