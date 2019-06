Terza tata per Archie, colpa delle pretese di Meghan?

Secondo Page Six, Harry e Meghan hanno appena assunto la terza tata per il piccolo Archie Harrison e il tutto in sole sette settimane. In meno di due mesi, infatti, già due qualificate collaboratrici hanno deciso di rassegnare le loro dimissioni a causa, secondo quanto ha rivelato un insider al tabloid americano, “ delle angoscianti condizioni in cui sono state costrette a lavorare, perennemente giudicate e riprese, nonostante svolgano da decenni e comprovata professionalità il mestiere di tata e abbiano già lavorato, senza problemi, per le più altolocate famiglie d’Inghilterra e non solo ”.

“ È impossibile accontentare Meghan Markle. Alla Duchessa non va mai bene niente e vivere in un clima in cui sai che puoi essere cacciata da un momento all’altro non ti fa lavorare bene, per questo è meglio dimettersi piuttosto che aspettare di essere mandate via, anche a costo di non avere buone referenze ”, rivela l’insider, confermando quanto già detto più volte da diversi osservatori reali, ossia che con la Duchessa del Sussex, come testimonia la pletora di suoi assistenti che si sono dimessi l’uno dietro l’altro, è davvero difficile lavorare serenamente.

Page Six ha fatto anche un giro sui social dove in queste ore tanti utenti stanno commentando questa news e ha pubblicato qualche tweet: " Harry e Meghan hanno assunto una TERZA tata in sei settimane per il piccolo Archie. Non è necessario essere uno scienziato nucleare per capire quanto sia difficile #MeghanMarkle ”, ha scritto su Twitter un utente, mentre un altro ha ironizzato: " Forse le prime due non erano abbastanza soddisfatte del restauro, a spese di noi contribuenti, del loro nuovissimo appartamento ", riferendosi ai lavori di ristrutturazione del Frogmore Cottage costati ben 3 milioni di dollari e al centro di accese polemiche in Gran Bretagna, soprattutto perchè Harry e Meghan non sono futuri regnanti come William e Kate - tra l'altro, visti come più parsimoniosi, nonostante abbiano anche una famiglia numerosa, con tre figli - ma solo reali che vivono come dei divi milionari grazie all'appannaggio della Corona, a sua volta garantito dall'erario pubblico britannico.