Tess Masazza porta il suo Insopportabilmente Donna a teatro

Tess Masazza è pronta a fare il grande salto. La nota youtuber e influencer francese, infatti, ha appena reso noto ai suoi follower tramite un post su Facebook il fatto che il suo format di successo, Insopportabilmente Donna, lascerà il piccolo schermo della rete e andrà in tour sui palcoscenici teatrali.

In Insopportabilmente Donna, Tess Masazza tende a portare all'esasperazione le fisse e le manie del popolo femminile, con l'intento di ridere su quelli che sono gli stereotipi e i luoghi comuni spesso associati alle donne: come l'impossibilità di partire solo con una piccola valigia, di rinunciare allo shopping o l'eccessiva gelosia nei confronti del proprio partner.

Al momento il tour teatrale di questo format prevede due date: la prima a Roma il 7 Dicempre allo Spazio Rossellini e la seconda il 13 Dicembre a Milano al teatro San Babila.

Nel post con cui ha annunciato questa incredibile novità, Tess Masazza ha scritto: " Finalmente vi posso dire quello che ho tenuto nascosto negli ultimi mesi... (e che mi ha procurato parecchie notti insonni ) INSOPPORTABILMENTE DONNA diventa una commedia TEATRALE! Non vi voglio raccontare troppo (non ancora) ma è una storia che vi farà ridere e piangere, e naturalmente non mancherà il cartonato di Ryan come special guest .. Da domani saranno in vendita i biglietti per le due prime date, il 7 dicembre al teatro Rossellini di Roma e il 13 dicembre al teatro San Babila di Milano. Stay tuned!!!"

