Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma con Elisa e Luca Carboni

E’ quasi tutto pronto per il grande evento del 7 settembre "Love al Massimo” che i Thegiornalisti terranno al Circo Massimo di Roma. Ci sono ancora biglietti disponibili mentre la “Love Area”, pit posto appena sotto il palco, è già sold out da settimane. Non è tutto perché Tommaso Paradiso e soci hanno voluto organizzare una festa celebrativa assieme ad alcuni colleghi ed amici come Elisa, Luca Carboni, Dardust, Calcutta, Franco126, e Takagi & Ketra.



Tommaso Paradiso ha lavorato con Takagi & Ketra sia per il singolo “Da sola/In The Night” che “La luna e la gatta”, in duetto con Jovanotti e Calcutta. L’ultimo singolo “Maradona y Pelé” è stato scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dardust (Dario Faini) che ne ha curato anche la produzione. Mentre la collaborazione con Luca Carboni risale al 2015, quando uscì il singolo del cantautore bolognese “Luca lo stesso”. Infine con Franco 126 Tommaso Paradiso ha duettato sulle note di “Stanza singola”.



Il grande evento di Roma arriva dopo i diversi sold out del “Love tour” con oltre 250.000 spettatori nei palazzetti.



