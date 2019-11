Theo Hernandez, è crisi con Adriana Pozueco?

Theo Hernandez si è preso definitivamente il posto da titolare al Milan scalzando così il collega svizzero Ricardo Rodriguez che è finito in panchina e che potrebbe anche essere ceduto a gennaio. Il classe 97 ex Real Madrid sta convincendo tutti con buone prestazioni sulla fascia sinistra e anche ieri contro il Napoli di Ancelotti è stato uno dei migliori in campo anche per merito di Krunic e Bonaventura che da quel lato hanno fatto il bello e il cattivo tempo contro gli azzurri. Il francese, per ora, è uno dei migliori acquisti del mercato estivo del Milan e l'investimento da circa 20-25 milioni di euro al momento pare giustificato sia per il valore che per l'età del terzino ex Real Madrid.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, durante la presentazione del francese di origini spagnoli si era espresso così sulle potenzialità dell'ex Real Sociedad: "A sinistra siamo coperti, ma i giocatori forti cerchiamo sempre di prenderli. Theo è un giocatore funzionale per noi. Voleva aprire un'altra pagina importante della sua carriera in un club di pari livello rispetto al Real Madrid. Theo deve diventare uno dei primi tre terzini al mondo, in questo momento di ricostruzione il suo arrivo credo sia perfetto per noi".

Theo Hernandez ha trovato dunque la sua serenità in campo, meno al di fuori del rettangolo di gioco dato che pare che la sua relazione con la sua sexy fidanzata stia per volgere al termine o peggio ancora sia già finita. Adriana Pozueco vanta oltre 137.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, indiscrezione poi ripresa da golssip.com, la storia tra i due sarebbe finita e ci sarebbero diversi indizi social. I due hanno smesso di seguirsi sui social network e scorrendo le foto dei rispettivi profili sono sparite le foto di coppia. I due si frequentano dal 2016 con alti e bassi e una cosa analoga era già successa mesi fa con i due che erano poi tornati a farsi vedere insieme. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla rottura tra i due ma Adriana non ha seguito il suo Theo a Milano ma è rimasta in patria, a Madrid e questo fa presupporre come la storia d'amore possa essere davvero giunta al capolinea.



