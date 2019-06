Thiabaut Courtois pizzicato in vacanza a Ibizia con Sara Soldati

Thibaut Courtois si appresta a vivere la sua seconda stagione al Real Madrid e si augura, naturalmente, che sia più positiva rispetto a quella passata dove i blancos hanno disputato un'annata completamente anonima e senza successi e con solo il Mondiale per club messo in bacheca. L'ex numero uno del Chelsea, però, ha dimostrato di essere un vero bomber fuori dal rettangolo dato che negli ultimi mesi, dopo la fine del suo matrimonio, è stato pizzicato con diverse donne tra cui la sexy giornalista iberica Alba Carrillo.

L'ex del tennista spagnolo Feliciano Lopez, però, dopo essere stata paparazzata con Courtois ha poi attaccato il numero uno della nazionale belga: "Se hai due figli, tieni i tuoi pantaloni abbottonati! Ti ho sempre difeso, Courtois. Quello che hai fatto è una cosa molto brutta, ti ho sempre difeso e, si suppone che, non appena ne avessi avuto l’opportunità, lo avresti dovuto fare anche tu e non l’hai fatto. Non sei concentrato sul calcio, come dici. Parto per un po’ perché penso che quello che mi hai fatto sia un massacro. Gli appassionati di calcio, la gente comune e i media non hanno avuto pietà. Spero che Courtois spieghi il motivo delle sue parole che hanno generato così tanto odio nei miei confronti”.

Courtois, però, non si è scomposto ed è stato pizzicato nuovamente con una donna, una mora questa volta, in vacanza al mare. I media spagnoli sono chiesti chi sia la ragazza in questione: una modella italiana, Sara Soldati. Scorrendo il profilo Instagram della donna si possono notare gli oltre 100.000 follower e le tante istantanee postate dalla giovane che ne mettono in risalto un fisico davvero mozzafiato. Thibaut e Sara, per ora, si godono il sole di Ibiza e chissà se la loro relazione subirà un'impennata nel giro delle prossime settimane.