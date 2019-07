Thomas Markle parla del mancato invito al battesimo di Archie

Il padre di Meghan Markle ha rilasciato delle dichiarazioni all’indomani del battesimo di Archie.

Il settantenne ex direttore delle luci, che oggi vive a Rosarito in Messico, non è stato invitato alla cerimonia religiosa che si è tenuta nella cappella privata del castello di Windsor. Tra i parenti della duchessa di Sussex è infatti stata presente la sola madre Doria Ragland. Nessun invito è stato inviato a Thomas Markle né ai figli avuti in prime nozze, Thomas jr e Samantha.

“ Mi è stato chiesto - ha raccontato l’uomo, come riporta l’Express - se mi fosse piaciuto andare in Gran Bretagna per partecipare al battesimo di mio nipote. Sono stato chierichetto all’età di 12 anni, ho ricevuto la cresima nella Chiesa della Regina all’età di 14 e Archie è il mio nuovo nipote: mi sarebbe piaciuto essere lì per la benedizione, augurando ad Archie e ai suoi genitori salute e felicità ”.

È da tempo ormai che Meghan non ha contatti con suo padre - malgrado qualcuno sperasse in un ricongiungimento in occasione di questo battesimo. Thomas senior era infatti stato invitato al Royal Wedding nel maggio 2018, ma ha sollevato uno scandalo concordando delle foto con i paparazzi - a quanto pare su consiglio della figlia Samantha, come lei stessa ha rivelato - poi è stato ricoverato per un attacco cardiaco e non ha potuto accompagnare la figlia all’altare, ruolo che ha infine rivestito il Principe Carlo.

Nei mesi precedenti al Royal Wedding, Thomas jr e Samantha hanno rilasciato più volte dichiarazioni offensive nei confronti della sorellastra e della Royal Family, e dopo le nozze anche papà Thomas si è unito al coro, destando un certo fastidio - a quanto emerge da certe indiscrezioni - perfino nella Regina Elisabetta II.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?