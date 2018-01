Thylane Blondeau: la bimba più bella del mondo è cresciuta

Figlia della nota presentatrice francese Véronika Loubry e del calciatore Patrick Blondeau, Thylane Blondeau - la bimba più bella del mondo - ora è cresciuta. Ha 16 anni ed è stata ingaggiata da Juicy Couture per una nuova campagna, che promette sin da subito di riportarla al centro dell'attenzione.

A soli 4 anni, Thylane fece il suo debutto in passerella per conto di Jean-Paul Gaultier e ora è il nuovo volto per la campagna della collezione primavera/estate 2018 del noto marchio di moda americano, come da poco annunciato su Instagram con una pubblicazione, condivisa dalla bella adolescente. " Sono così contenta di essere il nuovo volto di Juicy Couture ", ha commentato la giovane.

Nello scatto fotografico, la fidanzata del figlio di Bob Sinclar indossa il famoso completo a pois del marchio, un capo d'abbigliamento che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Nel 2017, Thylane Blondeau ha collaborato con L'Oréal Paris ed è stata contattata da Dolce & Gabbana e Lolita Lempicka. Con Juicy Couture, l'ex bambina più bella del mondo inizia dunque una nuova avventura: che sia la rivelazione del 2018?