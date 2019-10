"Ti sei messa a vendere il cocco?". E la foto hot di Belen Rodriguez scatena gli haters

Tutti conoscono la bellezza prorompente di Belen Rodriguez. Le sue forme sinuose e sensuali molto spesso vengono immortalate in alcune foto che la showgirl condivide sui social. Instagram per lei è come se fosse la sua seconda casa. La sua pagina infatti è tappezzata di scatti hot in cui, molto spesso, appare anche in compagnia di Stefano de Martino. Belen ora è alle Maldive e, da quelle sabbie finissime, ha ben pensato di deliziare i suoi follower con un nuovo scatto erotico che ha fatto impazzire tutti. Gli haters però sono sempre in agguato e, anche questa volta, hanno criticato la mossa della showgirl.

Lo scatto è in banco e nero. Belen Rodriguez è stesa sulla sabbia con la pancia in giù, il costume che indossa si fonde con le forme del corpo, e il suo giunonico lato B è in bella mostra, alla mercè dei suoi fan. Intenta a godersi una sorta di luna di miele con l’ex ballerino di Amici, la showgirl seduce ancora una volta con una foto che lascia ben poco all’immaginazione. Si dovrebbe solo premiare l’audace scatto di Belen, eppure fra gli utenti c’è chi non ha apprezzato la foto artistica della showgirl.

"Ti sei messa sulla spiaggia a vendere il cocco?", si legge. "Questo dovevi fare. Altro che mostrare la tua farfallina", tuona un altro follower. Il commentatore però, inconsapevolmente, fa un errore grammaticale. La Rodriguez che solitamente non risponde mai agli insulti, questa volta fa notare la svista. "Sei messa, si scrive. Non ai messa".

Per fortuna fra i tanti seguaci c’è chi resta incantato dalla foto pubblicata nel corso della giornata di ieri.