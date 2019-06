Tiberio Timperi, addio polemico alla Vita in diretta? "Per fare tv devi essere cinico"

Tiberio Timperi non ha preso bene le voci che vogliono Lorella Cuccarini alla conduzione de La vita in diretta nella prossima stagione televisiva. Il giornalista è da giorni al centro dei rumors che circolano intorno al programma pomeridiano di Rai1: c’è chi lo vuole ancora alla guida della trasmissione e chi lo vede lontano dal rotocalco del daytime in compagnia di Francesca Fialdini.

Il diretto interessato ha risposto polemico a queste chiacchiere con un duro post pubblicato sul suo account Instagram. “ Per fare veramente tv – ha scritto Timperi citando Marco Balich – devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità ”.

L’addio di Timperi a La vita in diretta sarebbe da tempo dietro l’angolo. In un post successivo, il conduttore ha ringraziato la squadra tecnica del TV3 di via Teulada e salutato il pubblico: il testimone, almeno per ora, passa a La vita in diretta – Estate, affidata a Beppe Convertini e Lisa Marzoli.

Tiberio Timperi, un saluto che sembra un addio

“ Grazie alla produzione – le parole del giornalista – sapiente nel gestire le difficili esigenze del quotidiano e della cronaca che non si ferma mai. Grazie al pubblico, quello da casa e in studio, attento e pronto a fornire utili suggerimenti (fazzoletti e/o caramelle). Grazie alla redazione. È stata una stagione lunga e faticosa ma ne è valsa la pena. Buona estate a tutti. Viva la Rai ”.

Secondo le indiscrezioni, la Cuccarini potrebbe sostituire la Fialdini e a far coppia con lei potrebbe finire uno tra Milo Infante, attualmente nella dirigenza di Rai2, e Alberto Matano, mezzobusto del Tg1 che ha già sperimentato la formula dell’infotainment con il recente Photoshow su Rai3 e ha partecipato come opinionista a Ballando con le Stelle. L’annuncio dovrebbe arrivare il 9 luglio, quando Rai1 presenterà ufficialmente a Milano i palinsesti dell’autunno 2019.