Tiberio Timperi lo ammette in diretta: "Ho fatto la blefaroplastica"

La chirurgia estetica sembra non essere più solo una prerogativa femminile come dimostra il noto e amato conduttore Tiberio Timperi. Il giornalista dagli occhi di ghiaccio si è lasciato sfuggire una confessione durante l'ultima puntata de La Vita in Diretta, ammettendo di essere ricorso al bisturi.

Quello della chirurgia estetica è stato il tema portante della puntata del programma che Timperi conduce con la sua collega Francesca Fialdini. Lo spunto per il dibattito è stato uno degli argomenti di cronaca più caldi degli ultimi giorni, la morte della giovanissima donna che ha perso la vita dopo essersi sottoposta a intervento di rimodellamento dei glutei. A dibattere dell'argomento in studio nel programma di Rai Uno sono stati chiamati alcuni esperti di settore, che hanno analizzato alcuni aspetti della chirurgia plastica ed estetica. Il focus è stato posto sulla necessità di rivolgersi sempre e comunque a dei professionisti del settore in strutture mediche controllate per avere la certezza della riuscita degli interventi.

Nel dibattito sulla chirurgia si è a lungo parlato degli interventi di blefaroplastica, uno dei più comuni al giorno d'oggi. Viene eseguito per dare nuova luce all'ovale del viso, eliminando le occhiaie e sollevando le palpebre. Nella discussione è intervenuto proprio il bel conduttore che senza pensarci due volte ha ammesso di essersi sottoposto a un intervento di blefaroplastica. Non ha specificato se sia stata l'unica operazione subita, sicuramente è stato un intervento ben riuscito visto che senza la sua dichiarazione nessuno lo avrebbe mai sospettato. Non tutti i personaggi del mondo dello spettacolo fanno certe rivelazioni con tale naturalezza, tanto meno gli uomini. Sono pochissimi i volti noti di sesso maschile che hanno ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Tiberio Timperi ha finalmente fatto crollare un tabù?