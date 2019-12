Tina Cipollari convola a nozze con Vincenzo Ferrara?

Negli ultimi giorni la vamp di Uomini e donne, Tina Cipollari, è tornata al centro del gossip per via di alcuni rumor sulla sua vita privata. Secondo delle voci emerse in rete, l'opinionista storica del dating-show di Maria De Filippi starebbe vivendo una crisi d'amore con il suo compagno Vincenzo Ferrara, il quale è subentrato nel cuore della Cipollari al posto di Kikò Nalli, ex marito della stessa. Se da una parte c'è chi sostiene che vi sarebbe della maretta nel rapporto di coppia - tra la Cipollari e Ferrara - dall'altra parte c'è invece un altro rumor, che dà i due compagni di vita prossimi alle nozze. Secondo quanto è stato riportato nel nuovo numero di Nuovo, disponibile in edicola a partire dal 24 dicembre, l'opinionista del noto dating show di Maria De Filippi sarebbe alle prese con i preparativi per il suo matrimonio con Ferrara, previsto per il prossimo marzo 2020.

Per il momento non è nota la data precisa del rumoreggiato matrimonio in arrivo, di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Stando a quanto spifferato da un insider - un amico della coppia- al magazine diretto da Riccardo Signoretti, la proposta di matrimonio avanzata a Tina da parte dell'amato Enzo sarebbe giunta qualche giorno prima di Natale 2019. “Enzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”, si legge tra le pagine di Nuovo magazine, sul conto della coppia vip". La 54enne avrebbe accettato la proposta del compagno ad un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione e dopo aver dichiarato che avrebbe aspettato il momento giusto per sposarsi di nuovo, dopo il matrimonio naufragato con Kikò Nalli, da cui ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca. “Sono reduce da un matrimonio-aveva fatto sapere la Cipollari- durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Ora tra Kikò Nalli e Tina Cipollari ci sono stima e affetto reciproci. E, intanto, sui social gli utenti sembrano amare molto la nuova coppia, che Tina forma con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, il quale non fa parte del mondo dello showbiz ed è proprietario del locale fiorentino Osteria del porcellino.

Il web sostiene il nuovo amore di Tina Cipollari

Sotto una foto condivisa dall'imprenditore sul suo account Instagram, lo scorso 27 novembre, molti utenti avevano riportato messaggi di supporto destinati alla coppia vip. "Voi due insieme formate l'infinito dell universo", aveva scritto un utente, in un commento scritto per Tina e Vincenzo. E in un altro commento, qualcuno, poi, scriveva del noto rumor sulla presunta crisi della coppia: "Il gossip mormora che...visto che due persone non postano foto insieme per un po' di giorni la coppia è in crisi!! Ma ogni tanto farsi un po' di cavoli propri no, vero?!?... Non tutti compreso me passiamo le giornate a fotografarci ...questo non vuol dire che per forza mariti e mogli ...conviventi...fidanzati si sono lasciati: la riservatezza non è un reato".

