Tina Cipollari a dieta: entro Natale dovrà perdere 20 kg. E rivela quanto pesa

La nuova stagione di Uomini e Donne inizia con una sfida per Tina Cipollari: l’opinionista dovrà mettersi a dieta per perdere ben 20 chili entro Natale 2019.

L’iniziativa, come si apprende dalle anticipazioni sulle nuove registrazioni delle puntate trapelate dal sito Isaechia, è stata presa da Maria De Filippi in persona che, notando le forme più arrotondate dell’opinionista, l’ha invitata a farsi seguire da un nutrizionista per raggiungere una silhouette più armonica. Ma non è tutto: Tina Cipollari, solitamente ironica e orgogliosa della sua corporatura, ha voluto far sapere al pubblico quale fosse il suo peso reale e, salendo sulla bilancia, lo ha mostrato alle telecamere. 84 chili segna la punta della bilancia di Uomini e Donne e, stando al patto stretto con la conduttrice di Canale 5, la Cipollari dovrà arrivare a pesarne 64. Lei, in realtà, era già riuscita a perdere molto peso partecipando a Pechino Express insieme all'amico Simone Di Matteo, ma quei chili persi sono stati, poi, repentinamente recuperati e Tina è tornata a lottare contro l'ago della bilancia.

Le forme fisiche della giunonica opinionista sono da sempre motivo di scontro con Gemma Galgani che, fisicamente differente dalla nemica, ha usato spesso quest’arma come “offesa”. Se Tina, però, dovesse raggiungere il peso forma voluto dal nutrizionista e da Maria De Filippi, i diverbi tra le due dame del trono over si sposteranno su altri argomenti e, chissà, se la Galgani troverà qualcos’altro su cui appigliarsi per schernire la Cipollari. Certo è che, chi segue da anni le vicende della versione senior di Uomini e Donne, sa che le due signore non se le mandano a dire e, stando a quanto accaduto nelle prime registrazioni del trono over, si prevede che anche questa stagione sarà ricca di scontri e discussioni.