Tina Cipollari: "Gemma è dispettosa, il pubblico non vede cosa mi fa"

Le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne sono Tina Cipollari e Gemma Galgani, spesso al centro delle polemiche per liti furibonde che, in alcuni casi, hanno fatto insorgere il web.

Le due signore del pomeriggio di Canale 5, una nei panni di opinionista e l’altra in quelli di dama alla ricerca del principe azzurro nonostante la veneranda età, sono accomunate da un’antipatia che non riesce proprio a placarsi. Anzi, più il tempo passa, più le due continuano a farsi la guerra, ma quella che più spesso finisce sotto attacco è proprio Tina che molti telespettatori hanno addirittura accusato di bullismo nei confronti della Galgani. L’ultimo gavettone fatto alla torinese durante la puntata del trono over ha scatenato non poche polemiche, ma la Cipollari ne è rimasta completamente indifferente e a chi sostiene che sia troppo cattiva nei confronti di Gemma, lei ha risposto in modo chiaro.

“ Anche Gemma è molto dispettosa. Evidentemente il pubblico a casa non vede quello che lei mi fa. Durante la puntata mi fa sempre dei gesti quando sa di non essere inquadrata: lei conosce le telecamere meglio di me, le ha studiate tutte – ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne in una intervista a Uomini e Donne Magazine - . Io vado a braccio, non sto a preoccuparmi se la telecamera è puntata su di me o no. Lei, invece, è una che osserva molto e proprio quando non viene ripresa approfitta per farmi pernacchie e altri gesti simili, mi guarda con disgusto e mi parla continuamente sopra ”. Tina, dunque, ha accusato Gemma di essere una persona furba e meschina: “ Se io intervengo per commentare qualcosa, cerca di zittirmi, ovviamente la sua voce non si sente perché lei in quel momento ha il microfono spento e la telecamera non è su di lei… e dunque visto che questa cosa l’ho detta mille volte, ma non sono mai stata creduta, mi sono fatta giustizia da sola ”.