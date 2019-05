Tina Cipollari, nuova frecciata ad Ambra e Kikò: "Come Renzo e Lucia"

Come ogni lunedì, Tina Cipollari non ha perso occasione per commentare l’evoluzione del flirt tra Ambra Lombardo e l’ex marito Kikò Nalli con un altro ironico post pubblicato sui social.

La scorsa settimana, l’hairstylist era stato messo al corrente di quanto stava avvenendo fuori dalla Casa del Grande Fratello 16: le critiche del figlio Francesco nei confronti di Ambra e le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex moglie riguardo la durata della liaison tra i due una volta che le telecamere di Canale 5 avrebbero spento i riflettori. L’ultima settimana di Nalli nella Casa, quindi, è stata piena di dubbi e perplessità e, proprio per questo motivo, Ambra ha avuto l’opportunità di inviargli una lettera.

Nelle righe che la “professoressa” ha indirizzato a Nalli, Ambra ha ricordato alcuni dei momenti che i due hanno condiviso nella Casa e, in merito a chi ha definito il loro sentimento un fuoco di paglia, la Lombardo ha fatto sapere: “ Né i miei né i tuoi occhi hanno mentito: hai tutto il diritto di essere felice, perché io ci sono e ci sarò ”. Un ultimo bigliettino, poi, attendeva Kikò in confessionale: “ Io e te non saremo una scintilla...sì...viviamola e come veni si cunta ”.

Davanti a questo nuovo episodio riguardante il flirt tra Nalli e la ex gieffina, Tina Cipollari non è riuscita a contenere l’ironia e ha pubblicato un post su Instagram. “Renzo e Lucia”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne, paragonando la storia dell’ex marito e di Ambra a quella dei due protagonisti del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Il post, poi, è stato eliminato dalla Cipollari, ma molti hanno riproposto la sua frecciata sui social facendole fare il giro della rete.