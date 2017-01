Tina risponde a Striscia la Notizia: "Io rifatta? Sono solo ingrassata"

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne Maria De Filippi ha mandato in onda la rubrica "Fatti e Rifatti" di Striscia la Notizia. Protagonista del confronto prima e dopo a colpi di bisturi è proprio Tina Cipollari.

Il filmato ha mostrato i vari cambiamenti dell'amata opinionista dal 2001, quando fece il suo debutto nel programma di Canale 5, al 2016. Tina ha guardato il video e poi ha replicato: "Ma avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito". Rivolgendosi al pubblico ha chiesto: "Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov'è questo cambiamento?".

Tina ha poi domandato alla conduttrice: "L'ha fatto vedere Striscia?". E la De Filippi, divertita, ha replicato: "Non ti conviene metterteli contro sennò continuano". "Ma io li ringrazio - ha ribattuto la Cipollari - È un onore. Di certo non fanno vedere il mostro. Mostro da giovane. Mostro strada facendo. Quindi non ci può andare".

Tina ha voluto poi vedere di nuovo il filmato in questione. La Cipollari ha ribadito di non essersi rifatta e se nella foto del 2001 sembra avere più rughe intorno alla bocca è perché, ha sottolineato, "ora sono più cicciotella, è normale. Sedici anni fa avevo molti chili in meno!".