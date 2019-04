Titans 2, Iain Glen star de Il Trono di Spade sarà Bruce Wayne

Mentre al cinema si fa fatica a trovare un nuovo attore per Bruce Wayne/Batman, nel mondo delle serie tv abbiamo già un nome.

Dopo il successo della prima stagione di Titans, serie tv supereroistica dell’universo Dc Comics, lo show è stato confermato per un nuovo ciclo di episodi. Al momento Titans è disponibile su Netflix ed ha mostrato per alcuni brevi sequenze anche Batman, senza però far capire chi fosse l’attore ad interpretarlo.

Nella seconda stagione il personaggio avrà maggiore spazio, nel ruolo di Bruce Wayne infatti è ci sarà Iain Glen, attore noto al pubblico per essere ser Jorah Mormont ne Il Trono di Spade. Nella prossima stagione vedremo come il protagonista Dick Grayson (Brenton Thwaites), cioè Robin, si riavvicinerà a Batman e quindi a Bruce Wayne.

La scelta di Iain Glen per il ruolo di Bruce Wayne mostra le intenzioni dei produttori di rappresentare un Batman diverso da quello visto fino ad ora, in questo caso sarà decisamente più vecchio rispetto ai suoi predecessori ma questo non crea particolari problemi, infatti sarà interessante vedere una versione del supereroe insolita e come affronterà il crimine a Gotham.

A riguardo tuttavia non è chiaro se vedremo Iain Glen vestire i panni di Batman o solo quelli di Bruce Wayne.