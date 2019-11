Tiziano Ferro accolto da un bagno di folla a Milano: il maxi selfie con i fan

Cantante e produttore discografico italiano, amato e stimato nel mondo. Tiziano Ferro, classe 1980, è tornato a riscaldare i cuori dei suoi fedeli sostenitori, pubblicando un nuovo album dal titolo Accetto miracoli. Un lavoro discografico scritto in modo vero, sincero, che parla della nuova vita di Ferro, il quale oggi vive in California, ama l'Europa e si sente al 100% italiano. Reduce dalla sua unione civile celebrata a Sabaudia Il 13 luglio 2019 con il compagno Victor Allen, Tiziano Ferro ha pubblicato il nuovo album lo scorso 22 novembre. Un disco che si è aggiudicato il primo posto nella classifica iTunes degli album più richiesti e che è stato prodotto dal guru americano del sound RNB, Timbaland, per 9 delle 12 canzoni che lo compongono.

In moltissimi, tra i fan del cantautore di Latina, sono accorsi alla data instore tenutasi alla Feltrinelli RED di piazza Gae Aulenti a Milano, per acquistare le prime 1.000 copie di Accetto miracoli, autografate dal loro beniamino. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto Tiziano in quel di Milano, motivo per il quale il cantautore ha voluto ringraziare i fan facendosi immortalare insieme a loro in un maxi selfie collettivo. L'hashtag #AccettoMiracoli è diventato tendenza su Twitter in poco tempo e l'album è stato lanciato dalla pubblicazione di Buona (cattiva) sorte e la title-track del disco, Accetto Miracoli. Il prossimo 29 novembre verrà rilasciato il nuovo singolo, dal titolo In mezzo a questo inverno, che è la traccia numero 4 contenuta nella track-list del nuovo disco del cantautore capitolino.

Per il suo ultimo album, Tiziano Ferro è tornato a raccontarsi in modo schietto e usa la parola miracolo nell'accezione più realista del termine, così come lo stesso ha spiegato nel corso di un'intervista concessa ad askanews: "La parola miracolo io la leggo un po' nell'accezione meno religiosa e mistica. Sono i cambiamenti nella vita, accogliere quello che accade, vivere la vita senza aspettative e soprattutto abbracciare le cose inaspettate anche quando sembrano non bellissime come un evento che scatenerà qualcosa di utile". "I messaggi di un disco -ha confidato Ferro, circa il metodo di scrittura con cui ha realizzato il nuovo album -per quanto mi riguarda non li decido mai, vengono fuori da sé, come un flusso di coscienza dove la scrittura è padrona, quindi finisci di scrivere e poi scopri cosa volevi dire, lo scopri dopo. A livello terapeutico io ho bisogno di scrivere per capirmi".

Tiziano Ferro si definisce cantautore pop

Oggi, Tiziano Ferro ama definirsi un "cantautore pop", che parla e scrive in maniera vera: "La musica pop dai Beatles a Battisti in poi per me è la musica che cambia il mondo, perchè non ha bisogno di rispettare nessuna regola... il rock, il metal, il rap, la classica ti limitano perchè hanno degli stili e anche nel linguaggio, ma in questa sottospecie di genere musicale si è ancora più liberi di fare quello che vuoi e dirlo come lo vuoi dire. E' la musica della gente, fatta per la gente e la gente spesso viene sottovalutata. Ed è quando uno meno se lo aspetta che nascono le cose belle...".

Accetto miracoli vanta due featuring, Balla per me in duetto con Jovanotti nell'edizione in lingua italiana e Acepto milagros, realizzato in duetto con la cantante spagnola Ana Guerra e contenuto nell'edizione dell'album in lingua spagnola (in uscita il 29 novembre), che è stato pubblicato come singolo in Spagna lo scorso 18 ottobre 2019.

