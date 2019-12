Tiziano Ferro: "Bullismo? Le scuse non bastano più"

Continua a tenere banco la querelle mediatica esplosa recentemente, tra Tiziano Ferro e Fedez. In occasione della conferenza stampa tenutasi per il nuovo album dal titolo Accetto Miracoli, il cantautore di Latina aveva parlato del bullismo che si muove nella musica così come nella vita, alludendo in particolare al contenuto di Tutto il contrario . Un brano risalente al 2011 quest'ultimo, in cui Fedez canta le "incriminate" barre rap "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più würstel che crauti". Ora, secondo quanto emerge in rete da un'intervista concessa al Corriere della sera, Tiziano Ferro è tornato a parlare di bullismo, rilasciando una riflessione che sembrerebbe essere destinata alle scuse ricevute, di recente, proprio dal rapper milanese.

“Il terreno sul quale i bulli e gli odiatori trovano spazio è sempre lo stesso", esordisce così il cantautore capitolino, nell'ultimo intervento concesso alla nota fonte. L'artista, reduce dalla pubblicazione di Accetto miracoli - avvenuta lo scorso 22 novembre -, fa poi sapere che non è disposto ad accettare le scuse di chi abbia osato offendere qualcuno:" È lo stesso di 30 anni fa, quando a scuola mi chiamavano con certe parole, mi spingevano fuori e queste scuse non bastano più. E le scuse sono sempre le stesse e dobbiamo perseguirle. Le scuse sono: ‘L’ho fatto molto tempo fa’, ‘L’ha fatto anche lui’, ‘Ma stavo scherzando‘". Per l'intervistato, quindi, conta relativamente saper chiedere "scusa", dopo che si è ferito un essere umano. "Non va più bene -aggiunge Ferro, per poi spiegare il motivo legato alla sua scelta di assumere una condotta severa in risposta alle parole "pesanti"-. Perché io sono stufo di vedere questa gente mettere l’ennesimo like o cuoricino, al post che racconta la notizia di un ragazzo o di una ragazza, che si sono tolti la vita per questi motivi. Le parole hanno un peso”.

Su Twitter, lo scorso 1° dicembre Tiziano Ferro ha condiviso con il web un video contenente le immagini delle sue ultime dichiarazioni sul bullismo, nella cui descrizione l'artista rimarca la sua risposta alle "scuse": “'L’ho fatto molto tempo fa!'; 'L’ha fatto anche lui!'; 'Stavo scherzando!'. Le scuse non bastano più. #stopbullismo #leparolehannounpeso Grazie @doreciakgulp #tizianoferrosound".

Le "scuse" di Fedez a Tiziano Ferro

Durante la presentazione del suo nuovo album di inediti, Tiziano Ferro si era lasciato andare ad uno sfogo, parlando non troppo velatamente di alcuni artisti, tra cui il rapper Fedez, con parole durissime: "Che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo (Ferro allude al suo coming-out, ndr) è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me". E, a margine della discussa conferenza-stampa di Tiziano, Fedez aveva dal suo canto lanciato delle pubbliche scuse, che, però, ad oggi il cantautore di Latina non ha mai accettato.

"Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo -dichiarava Fedez su Instagram, all'indomani delle sue scuse destinate a Ferro-, cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta (Fedez passa a parlare della proposta avanzata a Ferro, di unire le forze per un progetto volto alla lotta contro le discriminazioni, ndr), né privatamente né pubblicamente, questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole: omofobo, bullo e omofobia. La canzone si intitola Tutto il Contrario, ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso e anche nel momento in cui l’ho scritta non ha mai voluto esserci un testo omofobo, ma… tutto il contrario! Mi sono solo stupito di questo tempismo (Fedez si riferisce alle accuse di Ferro, ndr) in cui parte una caccia alle streghe per un mio testo di 10 anni fa”.

Segui già la pagina de Il Giornale Pop, su Facebook?