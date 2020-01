Tom Hanks ritira il premio alla carriera ai Golden Globes e si commuove: "Il merito è della mia famiglia"

La cerimonia dei Golden Globes è uno dei momenti più attesi per il cinema mondiale. Sono state tante, e intense, le emozioni regalate dai protagonisti della serata evento e mentre Brad Pitt ha scherzato con Leonardo Di Caprio sulla scena che lo vede morire in Titanic, Tom Hanks si è commosso nel ringraziare la sua famiglia.

L'attore ha ricevuto il premio alla carriera, un riconoscimento meritato per il grande impegno e per la maestria con la quale in tanti anni di cinema ha interpretato personaggi rimasti nel cuore del pubblico. Sono tantissimi i successi che Tom Hanks ha raggiunto da quando, negli anni Ottanta, ha iniziato la sua carriera. Memorabili le sue interpretazioni in Philadelphia e in Forrest Gump, ruoli che gli sono valsi la vincita dell'Oscar come miglior attore protagonista nel 1994 e nel 1995. Risultati che, per sua stessa ammissione, non avrebbe mai raggiunto senza il supporto della sua famiglia.

Sposato dal 1988 con Rita Wilson, Tom Hanks ha quattro figli. I maggiori, che oggi hanno 42 e 37 anni, avuti dal precedente matrimonio con Samantha Lewis, e i due più piccoli che, invece, hanno rispettivamente 29 e 25 anni. C'erano tutti al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, erano in prima fila ad assistere alla celebrazione del padre e di uno degli attori contemporanei più importanti della storia del cinema mondiale. C'era anche sua moglie ad applaudire la consacrazione di una carriera straordinaria. È a loro che Tom Hanks ha dedicato il suo discorso: " Non sarei qui senza di loro. Sono un uomo fortunato con una famiglia come questa seduta in prima fila. Una moglie fantastica in tutti i sensi, che mi ha insegnato cos'è l'amore. Dei figli che sono più coraggiosi, forti e saggi del loro vecchio. Un amorevole gruppo che ha accettato che io fossi lontano per mesi e mesi e mesi."