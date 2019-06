Tom Holland ha rischiato di prendere fuoco in un servizio fotografico

Tom Holland tornerà presto al cinema per riprendere parte al Marvel Cinematic Universe come Peter Parker nell'atteso Spider-Man: Far From Home, in cui affronterà una gita che lo costringerà a fronteggiare minacce che devastano l'Europa, ma anche a scendere a patti con gli eventi raccontanti in Avengers: Endgame.

Tuttavia l'attore ha rischiato di non arrivare sano e salvo al lancio del film, a causa di un servizio fotografico in cui si è sfiorata la tragedia, quando Tom Holland ha corso il rischio di prendere fuoco. Il tutto è accaduto durante un servizio fotografico per una rivista, che si è tenuto in riva al mare.

Tom Holland era seduto su una sedia, dando le spalle all'oceano, mentre il fotografo era sdraiato davanti a lui, alla ricerca dell'inquadratura perfetta per il giovane interprete. La particolarità della messa in quadro era il fatto che parte della sedia su cui Holland era seduto era stata accesa da una piccola fiamma che sembrava del tutto sotto controllo, tanto che per gran parte del tempo l'attore appare del tutto tranquillo e a suo agio, mentre assume le pose richieste.

All'improvviso, però, complice il vento della giornata sul litorale, le fiamme si sono allungante verso il corpo di Tom Holland, rischiando di mandargli a fuoco parte del fianco e della gamba. A quel punto il giovane attore è saltato in piedi, dandosi alla fuga, proprio come dimostra il video di seguito:

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?