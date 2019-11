Tony Braxton torna sul palco degli AMA dopo 25 anni

Tony Braxton ritorna sul palco degli AMA a distanza di venticinque anni, riproponendo la sua canzone più famosa: l'iconica "Un-Break My Heart", che le valse svariati premi e riconoscimenti, lanciandola nel firmamento della musica. L'artista del R&B, orginaria del Maryland, ha fatto impazzire il pubblico presente indossando un preziosissimo abito bianco a sirena, con tanto di lavorazioni sontuse in pizzo. L'outfit era sottolienato da una gonna bassa, lunga e trasparente, con tanto di strascico, nonché di un elegante scialle coordinato: un insieme sontuoso e raffinato per la bellissima artista senza tempo. Un omaggio al look sfoggiato proprio nel 1994 durante la sua prima esibizione agli American Music Awards, una citazione di quel momento così epico.

Toni Braxton Says It's 'Great to Be Home' as She Returns to AMAs Stage for First Time in 25 Years https://t.co/j2RcQQFZTV — People (@people) 25 novembre 2019

Voce sensuale, testi raffinati: Tony ha venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo, continuando a portare a casa successi, sia in campo musicale che televisivo, grazie a una serie di ruoli cinematografici e a un reality incentrato sulla sua famiglia: "Braxton Family Values". L'artista è madre di due figli avuti dal suo primo marito Keri Lewis ed è attualmente legata al rapper Birdman: un'unione ora stabile dopo una serie di tira e molla, che li hanno portati a vivere più discretamente il loro sentimento. Tony aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2013 per questioni di salute, ma la passione per la musica e il palco l'hanno convinta a riprendere in mano la carriera, pubblicando un nuovo album nel 2018.

Una vita intensa quella della cantante, spesso segnata anche dalla malattia: il lupus, una patologia autoimmune che l'ha costretta a molti ricoveri, pause e svariate cure. Ma anche da un tumore al seno, per fortuna benigno, positivamente asportato nel lontano 2008 e quindi prontamente superato. Il lupus ha però caratterizzato le sorti della sua famiglia: la malattia ha colpito anche il fratello, mentre uno zio è purtroppo deceduto per complicazioni legate alla stessa patologia. Braxton è stata a lungo portavoce dell'associazione Autism Speaks, per sensibilizzare e infrormare sul disturbo che ha colpito il suo secondo figlio.

