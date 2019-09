Tony Effe insulta Arianna Cirrincione: "Stupida". Lei gli promette una "cinquina"

Scontro social tra due personaggi che, fino a qualche minuto fa, non avevano nulla in comune: Tony Effe della Dark Polo Gang, e Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Cerioli.

Il motivo dello scontro è una delle ultime foto postate su Instagram dalla giovane che, stringendo tra le braccia un bassotto, gli dà il benvenuto in famiglia e fa sapere a tutti il suo nome: Cookie. Nulla di strano fin qui, almeno fino a quando Tony Effe non si è sentito in dovere di commentare quella foto dando alla Cirrincione della “copiona” perché rea di aver chiamato il cane così come il suo. Ma non è finita qui: il trapper ha continuato ad inveire contro la fidanzata di Andrea Cerioli attraverso una serie di Instagram story. “ Questa stupida B mi ha copiato il cane e l’ha chiamato Cookie. Andate tutti a scrivergli fake sotto il suo povero post ”, aveva scritto il trapper sui social prima di cancellare il post e tornare in diretta per inveire contro la ex corteggiatrice. “ Ho dovuto cancellare il post perché la tipa in 3 secondi è diventata tipo famosa – ha detto su Instagram - . Cioè dico, ma che ca..o c’hai in testa, la cenere, che ti fai il cane come il mio e lo chiami Cookie? Cioè ma sei stupida proprio. Non riesco proprio a capire, spiegatemi questa tipa che ca..o ha in testa se ha la cenere o la me..a. Perché non riesco proprio a capire! ”.