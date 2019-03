Taylor Mega scaricata da Tony Effe per una modella?

Come un fulmine a ciel sereno, Taylor Mega ha annunciato la fine della storia con il trapper Tony Effe che, pare, abbia perso la testa per una modella conosciuta alla Fashion Week milanese.

La relazione tra la influecer, tornata da qualche settimane in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei famosi, e il trapper sembrava procedere a gonfie vele. Poi, l’annuncio della rottura via social ha destabilizzato i fan della coppia, che non sono riusciti a comprendere le motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi. È Tabloit.it a svelare le cause della fine della liaison tra la Mega e Tony Effe: alla base di tutto pare ci sia una modella che il trapper avrebbe conosciuto durante la settimana della moda milanese e per la quale avrebbe perso completamente la testa.

Eppure, solo qualche giorno fa, la coppia era stata sorpresa in una spa di Milano in atteggiamenti molto intimi che non lasciavano pensare ad un rapporto in crisi. A distanza di qualche ora, invece, l’addio ufficiale che continua a lasciare perplessi i follower di entrambi. Sui connotati della modella che avrebbe travolto Tony Effe portandolo a dire addio alla bella Taylor Mega, però, non ci sono notizie.