Topi, viaggi e classici Al via la fiera per ragazzi

Inizia oggi (fino al 4 aprile) la «Children's Book Fair» di Bologna, l'appuntamento dedicato all'editoria per l'infanzia, giunto alla edizione numero 56. Anche quest'anno - ospite d'onore è la Svizzera - sono molte le novità presentate dagli oltre mille e quattrocento espositori. Per esempio, Bompiani punta su un classico dei classici come Le avventure di Pinocchio, con illustrazioni di pregio: Carlo Collodi visto da Lorenzo Mattotti. E poi, la serie illustrata da Sergio Ruzzier, come le Storie per bambini perfetti. HarperCollins Italia, che ha appena inaugurato una collana per ragazzi, propone Le parole di mio padre di Patricia MacLachlan, storia commovente di due bambini che perdono il papà, ma ritrovano la voglia di vivere fra i cuccioli abbandonati del canile. A Bologna ci saranno Luigi Garlando e Rob Biddulph, illustratore e autore della serie Piccoli dinosauri.

Il battello a vapore, storico marchio di Piemme per i più piccoli, presenta «I classici a fumetti»: una collana in cui, fra disegni e vignette, si possono leggere Il giro del mondo in 80 giorni, Il giardino segreto, Il mago di Oz e Black Beauty. Per i più grandi, Il fenomenale P.T. Heliodore di Guido Sgardoli (veterinario di formazione), sulle avventure di un ragazzino strabiliante capace di parlare con gli animali; ma anche Una rivoluzione di carta di Gigliola Alvisi: storia (vera) di Jella Lepman che, subito dopo la Seconda guerra mondiale, nella Germania distrutta creò la Biblioteca per l'infanzia più grande del mondo. Novità e appuntamenti anche per Geronimo Stilton, il topo bestseller di Piemme: domani «lui stesso» presenterà Missione pirati e Il segreto di Leonardo. Suggestivi due (voluminosi) illustrati di Rizzoli: Come questa pietra. Il libro di tutte le guerre, firmato da Alessandro Sanna (l'evoluzione dell'uomo e la sua storia raccontate attraverso immagini di conflittualità) e La montagna più alta di Pierre Zenzius, con prefazione e traduzione di Enrico Brizzi. Gallucci punta sugli amanti dei gatti, con i «Gattolibri» di Nicoletta Costa, mentre DeA Planeta porta a Bologna Michelle Cuevas, autrice di Il fantastico viaggio di Stella, e Jenny Jägerfeld, che presenta Miss Comedy Queen (Astrid Lindgren Prize).