Tori Spelling, imbarazzo durante un'intervista: "Hai pagato tutti i tuoi debiti?"

Il 7 luglio negli Stati Uniti andrà in onda la prima puntata del reboot della mitica serie anni 90 Beverly Hills 90210, “BH90210”. E nei giorni scorsi Tori Spelling e Jennie Garth hanno rilasciato un’intervista allo show in onda sulla Fox, “Good Day, New York”, sull’atteso meta-revival che le vede protagoniste insieme agli ex colleghi. Ma quella che doveva essere un’occasione per “Kelly” e “Donna”, di raccontare ai fan cosa li aspetterà nella nuova stagione, si è trasformata in un momento di grande imbarazzo per la figlia del milionario produttore della fortunata serie originale, Aaron Spelling.

Tori Spelling sta infatti vivendo un brutto momento economico, che ovviamente i media non si sono lasciati scappare e a quanto pare, neanche la conduttrice dello show, Rosanna Scotto. “I media ti hanno assillato con i problemi finanziari. Ma tu hai davvero problemi di soldi?” , ha chiesto la Scotto all’improvviso ad una sorpresa Tori Spelling. Ma la presentatrice non si è fermata: prima che l'attrice rispondesse, ha proseguito a girare il dito nella piaga. “Voglio dire, sei in grado di pagare i tuoi debiti?” .“Se sono in grado di pagare i miei conti? Si grazie, riesco a pagarli” , ha risposto imbarazzata e visibilmente seccata Tori.

Ma non finisce qui! La Scotto, imperterrita di fronte al sorriso a denti stretti della sua ospite, ha continuato senza esitazione: “Lo show in ogni caso ti permetterà di metterti in tasca un po’ di soldi, giusto?” . Ma ormai la bionda Tori, più incredula che imbarazzata, si è voltata verso la collega, dicendole: “Questo lo mettiamo nello show! Lo scriveremo nello show, quindi grazie”.