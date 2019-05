Torna al cinema Maria Grazia Cucinotta con la commedia “Forse è solo mal di mare”

Amare la propria terra, ma desiderare di attraversare il mare per esplorare cosa c’è dopo… Le radici o le opportunità? È fra tante domande esistenziali che si colloca la trama della commedia diretta dalla giovane regista Simona De Simone, dal titolo “Forse è solo mal di mare”. La storia è quella di Francesco, un ex fotografo di quarant’anni che decide di fermarsi sull’isola di Linosa dopo un’intera vita passata a viaggiare. Lui resta, la moglie, Claudia, decide di levare l’ancora ed andare via, alla ricerca di nuove opportunità.

Anita, figlia della coppia, è una liceale che ambisce a diventare una grande pianista. Deve partire per proseguire i suoi studi in un prestigioso conservatorio di Lugano o restare in Sicilia? In città arriva anche una nuova insegnante, Laura, e le vicende dei protagonisti si mescolano, fra riflessioni, sorprese, colpi di scena, ferite personali e romanticismo. La pellicola è ambientata in una Linosa quasi disabitata, ben distante dal vivace paesaggio estivo la cui densa folla di turisti popola le strade dell’isola.

L’idea del lungometraggio è del regista pratese Matteo Querci. Un progetto di ben dieci anni quello di Querci, da sempre innamorato dell’isola, che ha riversato questa passione in novantadue minuti dove è palpabile il senso di innamoramento. Il soggetto è stato scritto da Tommaso Santi, mentre la regia è stata affidata all’esordiente Simona De Simone.

Nel cast, la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta e Paolo Bonacelli, affiancati da Francesco Ciampi, Barbara Enrichi, Annamaria Malipiero, Orfeo Orlando, Beatrice Ripa, Patrizia Schiavone e Cristian Stelluti.

La pellicola, nelle sale italiane dal 23 Maggio, è prodotta e distribuita da Cibbè Film ed è stata presentata in anteprima il 22 Maggio alle 20.30 presso l’UCI Cinema di Roma. Presenti all’anteprima del film, molte delle principali influencesr Instagram, come le imprenditrici digitali fondatrici di The Fashion Mob, ovvero Nadia La Bella – Asmileplease, Ida Galati - Le Stanze della Moda, Fabrizia Spinelli – Cosa Mi Metto? e Francesca Romana Capizzi – Don’t Call Me Fashion Blogger;

Meggy Fri, di Impossibile Fermare i Battiti, e Alice Obino, su Instagram come La Maga Circe e Michela Magalli, figlia del conduttore Giancarlo e influencer di Amazon