Torna Fabio Rovazzi con il nuovo tormentone estivo pieno di vip

Esce il secondo capitolo della "saga Rovazian, di Fabio Rovazzi, dopo "Faccio quello che voglio", arriva "Senza Pensieri". Nel video rilasciato oggi tanti volti noti della tv e della musica. Un assaggio lo avevamo avuto nel sottofondo pubblicitario di una nota marca, ma ora Fabio Rovazzi ha finalmente rilasciato il secondo video, o meglio episodio, della saga musicale iniziata lo scorso anno con “Faccio quello che voglio” , dove nel video comparivano molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui uno strabiliante Al Bano.

Quest’anno, però, l’eclettico creativo sempre attento a trasformare in immagini e musica i paradossi della nostra società, ha confezionato il secondo capitolo della saga anche questa come lo scorso anno piena di camei con i personaggi del mondo dello spettacolo. Sul set, oltre a lui, Paolo Bonolis, Fabio Fazio,Loredana Bertè, J-Ax, Enrico Mentana, Terence Hill, Maccio Capatonda, Karen Kokeshi, Max Biaggi, Gigi Marzullo, Sascha Burci “Anima” e Danti.

Avevamo lasciato lo scorso anno Fabio agli arresti nella stessa cella in cui c'era Al Bano, per aver cercato di rubare i talenti di alcuni artisti, come Eros Ramazzotti, Nek ed Emma Marrone. Grazie a Flavio Briatore che aveva pagato la cauzione Fabio lascia il carcere. Ma non è finita qui, perché un amico, Paolo Bonolis gli consiglia di stare attento perché dei fantomatici “loro” sono sulle sue tracce per avere il controllo dei suoi pensieri.

Come andrà a finire? Peccato spoilerarvi il finale, meglio scoprirlo da soli sapendo che questa non sarà proprio la fine perché come ben specificato da Rovazzi: To Be Continued.